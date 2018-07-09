Минфин России заложил в проектировки бюджета на 2019–2021 годы расходы на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина 3,89 трлн рублей, пишет "Коммерсант".
Об этом говорится в документе "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 202 и 2021 годов" (.pdf), размещенном на сайте комитета Госдумы по бюджету.
На реализацию майского указа президента в 2019 году предлагается направить 1,17 трлн руб., в 2020 году — 1,25 трлн руб., в 2021 году — 1,47 трлн руб.
Как ранее сообщалось, Минфин предлагает достаточно радикально упростить и упорядочить систему документов стратегического планирования.
Главная идея — считать майский указ президента корневым документом, вносить в него правки после ежегодных посланий Федеральному собранию и объединить многочисленные стратегии и прогнозы в единые документы, утверждаемые президентом или совещательным органом при нем.
В Минфине также подсчитали, что повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы Пенсионного фонда России в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом.
Комментарии
Об этом говорится в документе "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 202 и 2021 годов"
"... На базе устойчивого замедления инфляции и повышения деловой активности к положительной динамике вернулись трудовые доходы населения, восстанавливаются потребительские настроения: рост зарплат в реальном выражении в 2017 году составил 2,9% г/г и ускорился до 9,0% г/г по итогам первых пяти месяцев 2018 года..."
петросян отдыхает ))
Ну зачем вы так о Нас?
рост зарплат в реальном выражении в 2017 году составил 2,9% г/г и ускорился до 9,0% г/г по итогам первых пяти месяцев 2018 года..."
как там было-то:
"..мы всё-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли, реальные доходы населения – на 3,8 процента. Тоже разные цифры эксперты приводят.
Если вычесть дополнительные выплаты для пенсионеров в размере пяти тысяч рублей, которые сделаны в конце прошлого года, то это будет как раз 3,8. Сразу хочу сказать и оговориться, и чтобы наши уважаемые зрители это услышали ещё раз: конечно, это не каждый человек на себе ощущает, но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть, это правда на самом деле." (c)