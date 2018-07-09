Минфин России заложил в проектировки бюджета на 2019–2021 годы расходы на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина 3,89 трлн рублей, пишет "Коммерсант".

Об этом говорится в документе "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 202 и 2021 годов" (.pdf), размещенном на сайте комитета Госдумы по бюджету.

На реализацию майского указа президента в 2019 году предлагается направить 1,17 трлн руб., в 2020 году — 1,25 трлн руб., в 2021 году — 1,47 трлн руб.

Как ранее сообщалось, Минфин предлагает достаточно радикально упростить и упорядочить систему документов стратегического планирования.

Главная идея — считать майский указ президента корневым документом, вносить в него правки после ежегодных посланий Федеральному собранию и объединить многочисленные стратегии и прогнозы в единые документы, утверждаемые президентом или совещательным органом при нем.

В Минфине также подсчитали, что повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы Пенсионного фонда России в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом.