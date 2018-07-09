Минфин планирует сокращение по ряду расходных статей федерального бюджета на 2019 год, включая здравоохранение и национальную экономику, пишет "Коммерсант".

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность будут расти. Об этом говорится в "Основных направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (.pdf), размещенных на сайте бюджетного комитета Госдумы.

Расходы на национальную экономику каждый год будут снижаться и составят в 2018 году 2,379 трлн руб., в 2019 году — 2,218 трлн руб., в 2020 году — 2,17 трлн руб., в 2021 году — 2,152 трлн руб.

Обратная ситуация складывается с расходами на правоохранительную деятельность и нацбезопасность, которые будут расти: в 2018 году они составят 2,105 трлн руб., в 2019 году — 2,182 трлн руб., в 2020 году — 2,256 трлн руб., в 2021 — 2,320 трлн руб.

Расходы на здравоохранение снизятся с 479,7 млрд руб. в 2018 году до 459,5 млрд руб. в 2019 году, однако вырастут в 2020 году до 563,2 млрд руб., а еще через год — до 572,5 млрд руб.

На оборону в 2018 году планируется потратить 2,797 трлн руб., в 2019 году — 2,783 трлн руб. В 2020 году расходы по этой статье вырастут до 2,86 трлн руб, а в 2021 году — до 2,981 трлн руб.