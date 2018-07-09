Фото: vk.com
Настоящая драма разыгралась на матче Россия-Хорватия, который состоялся 7 июля в Сочи. Сравняв счет на последних минутах дополнительного времени, сборная Россия вновь дошла до серии пенальти, где уступила Хорватам 3-4.
В соцсетях отметили, что это была самая достойная игра российских футболистов за последние 10 лет.
7 июля 2018 г.
Интересный был матч, впервые в моей паршивой памяти сборная России показывала нестыдную игру на ЧМ. По крайней мере КВНщики перестанут шутить про сборную России— Кафкинг (@kafka_chan) 7 июля 2018 г.
Победитель конкурса спортивной фотографии — "Одинокий Смолов во тьме" pic.twitter.com/QYVKGaIOSK— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 7 июля 2018 г.
Ощущения как в детстве,когда ты во дворе, игра в самом разгаре, и тут мама из окна кричит: "Домооой! Пора обедать!", и ты такой "ну мааам, нет, дай ещё чуть-чуть поиграть", а хорваты говорят "иди, мы дальше без тебя"— Julia (@jul_iss) 7 июля 2018 г.
Уныло бредёшь домой, а навстречу уже пообедавшие Кейн и Пикфорд
Я, конечно, далек от футбола, но проиграть Хорватам (ХОРВАТАМ) всего два пенальти. Кажется, это золотой трофей (100G) для нашей сборной.— Timurse• (@Timque) 7 июля 2018 г.
Многие любят отдыхать там, где нет русских. В ближайшие пару лет это будет Хорватия.— MargaritaYacobson (@MargaritaYa27) 7 июля 2018 г.
Комментарии
Да позорники они . опять низа что свои миллионы получат.. нахлебники кривоногие.
"проиграть Хорватам (ХОРВАТАМ) всего два пенальти"
- С какого перепугу два? Один!
Утешат их многомиллионными премиями. А нам - "держитесь".
А нам - "держитесь". уже пупки развязываются держать вот это все
как людям не стыдно писать что нам стыдно за игру? им что стыдно написать правду - что стыдно???
Хватить ныть, слюнтяи..
Как написал Форбс, это культура поражения. Россия очень красиво и достойно проиграла
"Игра, которой гордимся со слезами на глазах..."
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Блин, ну чем нордиться то? Ну проиграли достойно. Но так и должно быть.
Сеголня ночью наша сборная по волейболу выиграла у французов финал лиги наций. Вот они молодцы. Гордитесь.
Хватить ныть, слюнтяи..а кто их просит слюнявые слезы на виду у всех ронять?
Площадь Хорватии 56594 квадратных километров, что в три раза меньше площади Алтайского края и спокойно обыграла державу под названием Россия.
Борис, ну это же спорт! Сборная всех нас удивила, зто факт)
9.07.2018 11:47
- гость -
как людям не стыдно писать что нам стыдно за игру? им что стыдно написать правду - что стыдно???
Скептикам.., стыдно должно быть Испанцам с их "суперисполнителями", "стыдно должно быть Салаху, за то, что не смог "разорвать" российскую оборону с престарелым Игнашевичем, стыдно должно быть Хорватами, в составе которой звезд, аж глазам больно и которые выхватили от России 2 гола с игры.....
Задолбала уже эта истерия вокруг футбола. Слава богу скоро это кончится и восторженные любители футбола вернутся в реальность. С пенсионной реформой, НДСом и бензином.
9.07.2018 12:32
- гость -
это как с детьми своими и чужими ." мне пофиг что там Вася сделал! ты не должен был так делать"
9.07.2018 12:32
- гость -
Гооооолл!!
9.07.2018 12:26
Борис
Площадь Хорватии 56594 квадратных километров, что в три раза меньше площади Алтайского края и спокойно обыграла державу под названием Россия.
В каком месте ты увидел спокойно? По сути Реал, Милан, Барселона и др. топ-клубы, забив сборной России 2, пропустили от нее же 2 с игры......Пенальти лотерея, это было явно показано в матче с Испанией......Кстати, Бразилия, Аргентина...территориально тоже не маленькие.....