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Настоящая драма разыгралась на матче Россия-Хорватия, который состоялся 7 июля в Сочи. Сравняв счет на последних минутах дополнительного времени, сборная Россия вновь дошла до серии пенальти, где уступила Хорватам 3-4.

В соцсетях отметили, что это была самая достойная игра российских футболистов за последние 10 лет.

Интересный был матч, впервые в моей паршивой памяти сборная России показывала нестыдную игру на ЧМ. По крайней мере КВНщики перестанут шутить про сборную России — Кафкинг (@kafka_chan) 7 июля 2018 г.

Победитель конкурса спортивной фотографии — "Одинокий Смолов во тьме" pic.twitter.com/QYVKGaIOSK — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 7 июля 2018 г.

Ощущения как в детстве,когда ты во дворе, игра в самом разгаре, и тут мама из окна кричит: "Домооой! Пора обедать!", и ты такой "ну мааам, нет, дай ещё чуть-чуть поиграть", а хорваты говорят "иди, мы дальше без тебя"

Уныло бредёшь домой, а навстречу уже пообедавшие Кейн и Пикфорд — Julia (@jul_iss) 7 июля 2018 г.

Я, конечно, далек от футбола, но проиграть Хорватам (ХОРВАТАМ) всего два пенальти. Кажется, это золотой трофей (100G) для нашей сборной. — Timurse• (@Timque) 7 июля 2018 г.