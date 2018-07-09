Досрочное голосование по выборам в Алтайском крае стартует 19 августа. Об этом сообщили в избирательной комиссии региона. Сами выборы состоятся 9 сентября.

"Досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, на выборах в органы местного самоуправления начнется с 19 августа 2018 года", — сообщили в избиркоме.

Пока досрочное голосование официально определено избиркомом только для местных выборов. На выборах губернатора досрочное голосование тоже будет, но пока не определены его даты, решаются организационные вопросы.

Но в любом случае, проголосовать смогут только некоторые категории избирателей. Традиционно в Алтайском крае досрочно голосуют жители отдаленных сел в Ельцовском, Змеиногорском и Краснощековском районах. Там живет всего около 100 человек.

9 сентября состоятся выборы губернатора Алтайского края. Также в этот день будут избраны 46 сельских глав, 332 депутата на основных выборах, 82 депутата на дополнительных. В том числе в Ельцовском и Змеиногороском районах. В Краснощековском выборов не будет.