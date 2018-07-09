Общественный активист Виктор Рау принес документы на выдвижение на выборы губернатора Алтайского края в региональный избирком. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

Рау на выборы выдвинуло региональное отделение партии "Яблоко". Теперь, с 6 июля, он считается официально выдвинутым кандидатом и может вести агитационную кампанию.

Виктор Рау стал уже четвертым кандидатом. Ранее документы на выдвижение принесли Виктор Томенко ("Единая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста"), Владимир Семенов (ЛДПР).

Досрочные выборы губернатора Алтайского края состоятся в воскресенье, 9 сентября. Участвовать в них могут только кандидаты, выдвинутые партиями. Самовыдвижения на этих выборах нет.