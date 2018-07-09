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Движение транспорта временно ограничат на дорогах Алтайского края 9 и 10 июля из-за перемещения военных колонн, предупреждает Госавтоинспекция региона.

Так, 9 июля с 21:40 до 00:40 10 июля будет временно ограничено движение на автодорогах:

"Бобровка – автодорога "Фирсово – Рассказиха" – населенный пункт Рассказиха – Бобровка";

"Фирсово – автодорога "Фирсово – Рассказиха" – населенный пункт Лесное".

Кроме того, напомним, что ранее сообщало об ограничении движения 9 июля с 18:00 до 19:30 на автодороге "садоводство "Горизонт" — Р-256".

10 июля будет временно ограничено движение на автодорогах: