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Движение транспорта временно ограничат на дорогах Алтайского края 9 и 10 июля из-за перемещения военных колонн, предупреждает Госавтоинспекция региона.
Так, 9 июля с 21:40 до 00:40 10 июля будет временно ограничено движение на автодорогах:
- "Бобровка – автодорога "Фирсово – Рассказиха" – населенный пункт Рассказиха – Бобровка";
- "Фирсово – автодорога "Фирсово – Рассказиха" – населенный пункт Лесное".
Кроме того, напомним, что ранее сообщало об ограничении движения 9 июля с 18:00 до 19:30 на автодороге "садоводство "Горизонт" — Р-256".
10 июля будет временно ограничено движение на автодорогах:
- с 07:30 до 08:30 "автодорога Р-256 – садоводство "Горизонт";
- с 16:00 до 17:30 "Садоводство "Горизонт" – автодорога Р-256";
- с 22:40 до 01:40 "населенный пункт Полковниково – автодорога Р-256 – населенный пункт Контошино";
- С 22:40 до 01:40 "населенный пункт Полковниково – автодорога Р-256 – полевой район (257 километр автодороги Р-256)".
Комментарии
а как эти военные носятся на своих личных автомобилях...