Центр поддержки экспорта Алтайского фонда развития предпринимательства приглашает предпринимателей принять участие в бесплатном образовательном семинаре Школы РЭЦ.

Программа семинара:

Финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации;

Шкала рисков экспортера в зависимости от используемого финансового инструмента;

Типовые условия экспортного кредитования и специфика банковской проверки экспортера и его контрагента;

Наиболее распространенные механизмы хеджирования при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы);

Инструменты предэкспортного финансирования, доступные экспортерам, а также инструменты государственной поддержки, наиболее релевантные для вашего проекта и многое другое.

Предприятия Алтайского края имеют существенный экспортный потенциал, более того, зарубежные компании заинтересованы в поставках сырья и ряда готовой продукции из региона, что подтверждается регулярно выставляемыми запросами на них.

Стать поставщиком-экспортерам предприятиям края помогает некоммерческая организация Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства.

Как зарегистрироваться на семинар?

Шаг 1. Пройти по ссылке. Выбрать в календаре 12 июля и интересующее вас событие в Барнауле;

Шаг 2.Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте;

Шаг 3. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить письмо — направление в личном кабинете на участие.

Алтайский край, г. Барнаул

ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 (3852) 22-92-59

altfond.ru