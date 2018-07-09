Центр поддержки экспорта Алтайского фонда развития предпринимательства приглашает предпринимателей принять участие в бесплатном образовательном семинаре Школы РЭЦ.
Программа семинара:
- Финансовые риски экспортной деятельности и методы их минимизации;
- Шкала рисков экспортера в зависимости от используемого финансового инструмента;
- Типовые условия экспортного кредитования и специфика банковской проверки экспортера и его контрагента;
- Наиболее распространенные механизмы хеджирования при валютных операциях (форварды, фьючерсы и опционы);
- Инструменты предэкспортного финансирования, доступные экспортерам, а также инструменты государственной поддержки, наиболее релевантные для вашего проекта и многое другое.
Предприятия Алтайского края имеют существенный экспортный потенциал, более того, зарубежные компании заинтересованы в поставках сырья и ряда готовой продукции из региона, что подтверждается регулярно выставляемыми запросами на них.
Стать поставщиком-экспортерам предприятиям края помогает некоммерческая организация Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства.
Как зарегистрироваться на семинар?
Шаг 1. Пройти по ссылке. Выбрать в календаре 12 июля и интересующее вас событие в Барнауле;
Шаг 2.Записаться на семинар и пройти авторизацию на сайте;
Шаг 3. После внесения данных о вашей организации обязательно прикрепить письмо — направление в личном кабинете на участие.
Алтайский край, г. Барнаул
ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 (3852) 22-92-59
altfond.ru