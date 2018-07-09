Первая в истории: Суслова стала кандидатом на выборы губернатора Алтая

Людмила Суслова, выдвинутая партией "Справедливая Россия", принесла документы в избирательную комиссию региона в понедельник, 9 июля. Теперь она стала официально выдвинутым, но пока не зарегистрированным кандидатом.
Пару дней назад, на партийной конференции она рассказала, что будет в ее предвыборной программе.
"Нам необходимо вернуть в край инвестиции – это основа экономики Алтайского края. Не зазывать инвесторов, а создать все условия для того, чтобы он вернулся. Второй момент – это село. Нужна реновация социальных объектов, чтобы сохранить наши села", – сказала Суслова.
Отметим, что Людмила Суслова стала первым кандидатом-женщиной на губернаторских выборах в Алтайском крае. Но для участия в выборах ей требуется пройти муниципальный фильтр — собрать до 23 июля в свою поддержку подписи 534 муниципальных кандидатов и избранных сельских глав. Только тогда она станет официально выдвинутым кандидатом. Но вести предвыборную кампанию она может с сегодняшнего дня.
Ранее документы на выдвижение подали Виктор Томенко ("Единая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста"), Владимир Семенов (ЛДПР), Виктор Рау ("Яблоко").
Комментарии
Первая,а по процентам то будет последней))
Зачем выдвигать кандидата, которого не выберут? Просто так?
Кто за женщину будет голосовать в нашем крае!? Не спешите)
Кандидатка ни рыба ни мясо...
А что она может сделать для Алтайского края? Она даже не в восторге была,что ее выдвинули
А Справедливая Россия сделала хоть что нибудь для края? Люди ведь будут выбирать того, кто хоть что то делает для улучшения жизни в крае.
Мне кажется ее предвыборная программа будет никому не интересна, и она просто попусту потратит время. Это первый раз, когда женщина стала первым кандидатом в истории, и кто то думает, что за нее будут голосовать. Смешно
Отписались местные тролли знатно! Забыли только отметить - а какая это партия опустила край на последние места в России по многим показателям, в т.ч. по зарплате...
И чем она будет агитировать? Квартиру бесплатную получить, как при советах, сейчас не реально.
Выбирать надо местного,хватит пришельцев.
9.07.2018 12:19
- гость -
Зачем выдвигать кандидата, которого не выберут? Просто так?
а штобы выбирать из двух и более кандидатов, иначе демократия будет в опастности ))
Смущает местный трольчатник, не с этого новому надо начинать, это так позорно и очевидно...
А Справедливая Россия сделала хоть что нибудь для края? Люди ведь будут выбирать того, кто хоть что то делает для улучшения жизни в крае.
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А что сделала Единая Россия? Хорошего? Край в пятерке самых депресивных регионов России.
Благодаря резкому скачку благосостояния, у многих граждан квартира и так имеется.
9.07.2018 14:19
- гость -
А у некоторых есть яхта, что не мешает им иметь их 2 и более...