Первая в истории: Суслова стала кандидатом на выборы губернатора Алтая

Людмила Суслова, выдвинутая партией "Справедливая Россия", принесла документы в избирательную комиссию региона в понедельник, 9 июля. Теперь она стала официально выдвинутым, но пока не зарегистрированным кандидатом.

Пару дней назад, на партийной конференции она рассказала, что будет в ее предвыборной программе.

"Нам необходимо вернуть в край инвестиции – это основа экономики Алтайского края. Не зазывать инвесторов, а создать все условия для того, чтобы он вернулся. Второй момент – это село. Нужна реновация социальных объектов, чтобы сохранить наши села", – сказала Суслова.

Отметим, что Людмила Суслова стала первым кандидатом-женщиной на губернаторских выборах в Алтайском крае. Но для участия в выборах ей требуется пройти муниципальный фильтр — собрать до 23 июля в свою поддержку подписи 534 муниципальных кандидатов и избранных сельских глав. Только тогда она станет официально выдвинутым кандидатом. Но вести предвыборную кампанию она может с сегодняшнего дня.

Ранее документы на выдвижение подали Виктор Томенко ("Единая Россия"), Андрей Крылов ("Партия Роста"), Владимир Семенов (ЛДПР), Виктор Рау ("Яблоко").