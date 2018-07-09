Селфи с комарами сделала жительница Якутии

Жительница Якутии Анастасия Груздева опубликовала в своем Instagram селфи с комарами, которое быстро стало популярным, пишет SakhaDay.

"Спонсоры данного фото — букетик цветов и отсутствие комаринки. Хочешь остановится и сделать кадрик? Или собрать букетик? Тогда покорми толпу комаров. Это было ужасно", — написала Анастасия.

В комментариях люди признаются, что на фото невозможно смотреть без содрогания: "Как такое можно вытерпеть?", "Ради контента я бы не решилась на такие жертвы", "Как конечно терпеть такое, это жесть, тут одного чувствуешь, а там такое…".