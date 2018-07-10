По результатам розыгрыша самым удачливым покупателем оказался житель Горно-Алтайска Зяблицкий Михаил Владимирович, ему вручили главный приз— iPhone 8.
Также среди подарков были: кофеварка Dolce Gusto — Клименюк Елена Новоалтайск
А обладателем 10 бесплатных обедов в блинных стал Квашин Александр Юрьевич из г. Бийск.
Помимо вручения призов, зрителей ждала развлекательная программа от "Сковородовны" с конкурсами и сюрпризами, а также мастер-класс по текстильным куклам, интерактивные площадки для детей, фотозона и выступления артистов.