По результатам розыгрыша самым удачливым покупателем оказался житель Горно-Алтайска Зяблицкий Михаил Владимирович, ему вручили главный приз— iPhone 8.

Также среди подарков были: кофеварка Dolce Gusto — Клименюк Елена Новоалтайск

А обладателем 10 бесплатных обедов в блинных стал Квашин Александр Юрьевич из г. Бийск.

Помимо вручения призов, зрителей ждала развлекательная программа от "Сковородовны" с конкурсами и сюрпризами, а также мастер-класс по текстильным куклам, интерактивные площадки для детей, фотозона и выступления артистов.