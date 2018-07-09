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Полицейские, чиновники и волонтеры провели в Барнауле очередной ред по уничтожению конопли, сообщили в пресс-центре городской администрации.

На сей раз мероприятия по ликвидации наркосодержащего сорняка были проведены на территории ТОС микрорайона "Мирный".

"Коноплю убирали механическим способом по адресам: Кооперативный 4 –й проезд, 12, Кооперативный 5 – й проезд, 10 А, ул. 42-й Краснознаменной бригады, 27 и 29. Общая площадь обработки составила около 150 квадратных метров", — добавляют в мэрии.

Помимо непосредственно мероприятий по уничтожению сорняка участники рейда напомнили жителям частного сектора об их обязанности очищать придомовые участки от конопли.