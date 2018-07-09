Фото и видео: Максим Сергеев/youtube.com
Житель Барнаула поделился в социальных сетях и на хостинге youtube видео, на котором запечатлен факт кражи двумя девушками цветов с его клумбы.
Записью с камеры видеонаблюдения мужчина поделился в паблике Barnaul 22.
На кадрах видно, что две девушки идут по улице мимо частного дома, но затем возвращаются и решают украсть растение.
"Что побуждает людей так бездарно распоряжаться чужим имуществом? Сегодня цветок украли, а завтра что?", — задается вопросом житель краевой столицы.
Комментарии
Ну девчули рассмешили! Позорище!
Есть, значит, воровские наклонности у этих девушек, раз рука поднялась чужое брать. В другой раз и что серьезнее украдут.
мерзавки
мерзавки
Ворованное растение лучше растет.
У моего дома Гущина-205 обломали два куста гортензии , которые я посадила этой весной и они зацвели.А ведь хотелось,чтобы было красиво все лето, а вся красота закончилась вот из-за таких воров в один миг!
А табличка там висит, что ведется видеонаблюдение?
Я недавно ездил дачу на продажу смотреть. Ездил один без хозяина, по телефону дорогу рассказали. Уезжая, сорвал 1 пион. К воровству склонности нету. Спасибо, что видеокамера не стояла.
Про цветы с барнаул22 дёрнули, зато, что поезд снёс бетоновоз в Борзовке и там тоже написали - это ерунда...