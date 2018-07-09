Фото и видео: Максим Сергеев/youtube.com

Житель Барнаула поделился в социальных сетях и на хостинге youtube видео, на котором запечатлен факт кражи двумя девушками цветов с его клумбы.

Записью с камеры видеонаблюдения мужчина поделился в паблике Barnaul 22.

На кадрах видно, что две девушки идут по улице мимо частного дома, но затем возвращаются и решают украсть растение.

"Что побуждает людей так бездарно распоряжаться чужим имуществом? Сегодня цветок украли, а завтра что?", — задается вопросом житель краевой столицы.