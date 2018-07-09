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"Роскачество" рассказало, как найти самые вкусные консервы из сайры

, ИА "Амител"
При выборе консервированной рыбы нужно обращать внимание на саму банку

Фото: efimovna.ru

"Роскачество" провело исследование самой популярной среди россиян консервированной рыбы. Оказалось, что лучшие консервы из сайры в России производят в Сахалинской области и Приморском крае.

При выборе консервированной рыбы нужно обращать внимание на саму банку — она не должна быть деформирована, иметь вздутия, ржавчину на швах или подтеки. Рыбные консервы есть нельзя, если при вскрытии банки обнаружился кислый запах или вкус. Причиной порчи такой рыбы может быть нарушение режима охлаждения консервов после стерилизации или некачественное сырье. А вот потемнение внутренней поверхности банки (сульфидная коррозия) — фиолетовые и черные пятна на внутренней поверхности, напоминающие "мраморность", — для здоровья человека не опасно. Оно появляется в результате взаимодействия выделяющихся из рыбы летучих сернистых соединений с оловом и железом тары. Белковый налет на рыбе также не опасен, но может говорить о том, что консервы приготовили из замороженного сырья.
 

Эксперты оценивали вкус продукта, количество рыбы в банке, а также исследовали продукты разных производителей на содержание вредных веществ и микроорганизмов. В проверке участвовали 23 популярные торговые марки, чья продукция производится в Московской, Калининградской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, а также в Москве и Приморском крае.

Отмечается, что производить рыбу поблизости от мест вылова целесообразно с точки зрения как экономики производства, так и качества готового продукта. При производстве на месте вылова увеличивается и срок хранения готовой продукции.

Однако, как отметила ведущая кафедрой технологии продуктов питания Калининградского государственного технического университета и член Рыбного союза Инна Титова, "даже при выпуске из мороженого сырья, но не подвергавшегося перевозке, получается высококачественная продукция".

Эксперты "Роскачества" в целом высоко оценили качество российской консервированной рыбы: такую оценку получили почти три четверти участников исследования (74%).

"Ни в одном продукте не найдено пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, клостридий (в том числе возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей", — говорится в исследовании.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

9.07.2018 13:50
- гость -

Ну так и как их найти-то?

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