Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) занимается разработкой регуляторных мероприятий, которые позволят устранить проблему недолива топлива потребителям на автозаправочных станциях в России, пишут "Известия".

Речь идет о контрольных закупках в режиме "тайного покупателя" и признании топливораздаточных колонок измерительными системами. Сотрудники ведомства смогут на месте проверять подозрительные колонки. Штрафы за нарушения станут оборотными — до 3% от годовой выручки предприятия.

Данные меры потребуют внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов, в том числе — в Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" (102-ФЗ).

Кроме того, признание бензоколонок измерительными системами потребует определения требований к программному обеспечению и безопасности ТРК, а также внедрение новых методов проверок. Вместо использования мерников предлагается внедрить проточные датчики.

В Росстандарте считают, что возможными причинами недолива на АЗС могут быть как умышленные действия, так и несоответствие оборудования обязательным требованиям. В первом случае стоит говорить о намеренном обмане потребителя, во втором — о халатном отношении владельцев предприятия.

Напомним, ранее Федерация автовладельцев России заявила о массовом обмане потребителей. В ходе исследования организация установила, что на крупных сетевых АЗС расхождение между оплаченным и отпущенным топливом имело место в 81% покупок, а мелкосетевых и частных — в 100% случаев. Недолив варьировался от 5 до 20%. В Независимом топливном союзе данную информацию назвали клеветой и объяснили такие расхождения испарением топлива. Специалисты отмечают, что на руку владельцам АЗС играет еще и несовершенство датчиков топлива в самих транспортных средствах, погрешность которых составляет от 3 до 5 литров.