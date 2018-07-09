В шаге от космоса: как пережить вылет сборной России с чемпионата мира

Прошло уже больше суток, а все никак не отпускает, ну почему в полуфинале в переполненных "Лужниках" послезавтра с англичанами будем играть не мы, а хорваты?

…Когда на 115-ой минуте Марио Фернандес сравнял счет, большего ликования наверное трудно просто вообразить. Казалось, что ты сам и все окружающие вокруг просто сошли с ума от счастья. Более того, учитывая наличие в составе Акинфеева, его умение вытаскивать серии пенальти, подумалось: "Да, мы это сделаем! Главное, чтобы надеясь на Игоря, еще бы и полевые игроки сами попадали в ворота".

По сути ведь серию решили три эпизода. Сложись хотя бы один из них по-другому, мы бы увидели как минимум продолжение пенальти — а там бы уже шли удары до первого промаха.

О каких трех моментах речь. Конечно же, это неудачи Смолова и Фернандеса, а также удар Модрича. Удар, который Акинфеев перевел в штангу, а от нее мяч, словно подумав, все-таки нехотя запрыгнул в наши ворота уже ближе к противоположной штанге.

В игре у хорватов был похожий эпизод с ударом Перишича во втором тайме. Но тогда нам повезло — а сейчас, к сожалению, нет.

...При всем при этом, честно говоря, шансов против англичан у нас было бы мало. Дело в в первую очередь в огромной физической и психологической усталости после игр с Испанией и Хорватией, где мы переиграли лишний час, плюс провели две серии пенальти. По этой же причине, скорее всего, не пройдут дальше и хорваты. Хотя на бумаге они вряд ли в чем-то уступают англичанам.

Кроме того, в гипотетической игре России с Англией, пожалуй, дал бы о себе знать недостаток опыта игры на таком заоблачном уровне. Здесь, мне кажется, и родные трибуны нам бы уже не помогли это хоть как-то компенсировать. Более того, выскажу крамольную мысль — и в матче за третье место россияне, вероятно, потерпели бы фиаско. Дело в том, что вторая пара полуфиналистов Франция — Бельгия, на мой взгляд, куда сильнее не только россиян, но и хорватов с англичанами. По сути, это и есть досрочный финал чемпионата.

Так что наши в лучшем случае повторили бы путь Южной Кореи образца 2002 года, которая будучи страной-хозяйкой чемпионата, сенсационно прошла 1/8 и ¼ финала, а дальше проиграла два матча из двух.

...И все равно нашей сборной огромный поклон — я до чемпионата даже не верил, что мы выйдем из группы, хотя обычно всегда с оптимизмом оценивал шансы сборной, по крайней мере на предыдущих крупных турнирах. Матч с Испанией смотрел до гола Дзюбы довольно спокойно, не просчитывая варианты — выиграем или нет. А вот с Хорватией уже ждал продолжения сказки... Эх, как же мы были близки... Гораздо ближе чем Швеция и Уругвай, проигравшие свои четвертьфиналы с одинаковым счетом 0:2, и даже чем Бразилия, уступившая Бельгии в основное время 1:2.

Спасибо парням и тренерскому штабу за неравнодушие, борьбу, страсть. В конце концов за слезы на скамейке и в послематчевых интервью. В этот момент хотелось плакать вместе с ними. Когда еще раз мы сможем пережить такое? Будет ли у нас еще повод?

Жизнь, конечно, не заканчивается на этом, как и чемпионат. Хотя последние четыре матча для нас будут словно идти где-то в параллельной реальности — грустно и без особых эмоций, даже финал. Ты, как обычно, включишь трансляцию, а там не будет неистового Дзюбы, изящного Черышева, спасающего Акинфеева, экспрессивного Черчесова. Никого из наших там уже не будет...

Однако уже через два года, летом 2020-го, нас ждет чемпионат Европы. Три игры одной из групп будет принимать Санкт-Петербург, как кстати, и матч ¼ финала. Столько же игр досталось и Баку — с одной разницей: столица Азербайджана доверили не четверть-, а полуфинал.

Мы все очень надеемся, что парни смогут вернуть нам это прекрасное чувство гордости за страну, безумного ликования и счастливых бессонных ночей — все то, что мы неоднократно испытали в июне-июле 2018 года. Тем более принцип отбора на Евро стал куда более щадящим, чем раньше. Своих соперников по группе мы узнаем уже в начале декабря. Плюс остается возможность попасть на Евро-2020 еще и через новый турнир, пришедший на смену товарищеским матчам — Лигу Наций. Здесь россияне стартуют уже в сентябре игрой с Турцией. Также в нашей группе есть еще и шведы.

...Ребята, мы будем вас ждать. Очень! И еще раз — спасибо Вам за все.

P.S.: Если бы меня спросили о том, как сложится в дальнейшем чемпионат, почти не задумываясь, ответил бы, что мундиаль выиграет кто-то из пары Франция — Бельгия (вероятнее, Гризманн и Ко), англичане будут вторыми, а хорваты — четвертыми. Как все будет на самом деле — узнаем уже через 6 дней.