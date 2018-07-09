В субботу, 7 июля, по всей России состоялся народный праздник Иван Купала, который не обошел стороной и Барнаул. Amic.ru собрал из социальных сетей фотографий того, как жители края провели этот день.

Многие барнаульцы к Ивана Купала готовились заранее: закупали водяные пистолеты и набирали воду в бутылки:

Фото: А. Дроботун/Барнаул.22

Фото: Д.Галкина/Барнаул.22

Фото: О.Русина/Барнаул.22

Ну и какой же Ивана Купала без купания в фонтане?

Публикация от Данил Дубоенко (@666durman666) 8 Июл 2018 в 12:49 PDT

Девушки Барнаула подошли к празднику по-девичьи и обливанию на улицах города предпочли стандартные водные процедуры, а именно СПА, бассейны и сауны

Но особенно порадовал барнаульцев парк "Лесная сказка", где была проведена "Ночь страха". Гости участвовала в народных забавах: плели венки, прыгали через костер и водили хороводы. Для детей и взрослых были организованы интерактивные площадки, среди которых "Царство Кощея Бессмертного", "Шалаш ведьм" и другие



Фото: барнаульский зоопарк

Фото: барнаульский зоопарк

Фото: барнаульский зоопарк

Фото: барнаульский зоопарк

Неожиданным продолжением Ивана Купала стала пенная вечеринка в парке Арлекино, которая состоялась 8 июля в День семьи, любви и верности, и вызвала бурю эмоций не только у детей, но и у взрослых:

Оксана Колбасова