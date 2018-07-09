Минтранс оценил потребность в дополнительном финансировании обновленного национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 4,2 трлн рублей до 2024 года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на доклада ведомства правительству.

Фактически правительству предложили вложить в автодорожную отрасль в 2,2 раза больше средств, чем предполагал аналогичный приоритетный проект предыдущего правительства Дмитрия Медведева. Среди предложений Минтранса — доведение до нормативного состояния 50% региональных трасс и 85% дорог в крупных городах, аналогичная "Платону" система взимания платы за проезд по дорогам субъектов РФ, цифровизация дорожного хозяйства и 10 тысяч новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД к 2024 году.

Самым затратным в составе нацпроекта выступает инфраструктурный федеральный проект "Дорожная сеть" — фактически реинкарнация действующего приоритетного проекта с тем же названием (объемы уже предусмотренного финансирования нацпроекта также полностью совпадают с прежними объемами средств — 3,4 трлн руб. на шесть лет на ремонт региональных и межмуниципальных дорог). Объемы дополнительного финансирования, запрашиваемые Минтрансом на расширение проекта, составляют 2,2 трлн руб.

Затраты на общесистемные меры развития дорожной инфраструктуры оценены в 491 млрд рублей. В рамках этого проекта предполагается, в частности, запуск региональных систем взимания платы за проезд (аналогов системы "Платон") с последующим объединением их в федеральную сеть, внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля и расстановка до 2024 года 10 тысяч камер автоматической фиксации нарушений ПДД.