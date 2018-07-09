Российских чиновников отправят на учебу во Владивосток, где на повышение их квалификации будет потрачена сумма в полмиллиарда рублей, пишет "Российская газета".

Около двухсот работников из 34 регионов страны с 10 июля начнут обучение по работе с технологиями будущего. На обучение за два года будет выделено 500 млн рублей. Основная часть расходов будет профинансирована государством.

"Для них впервые в России организован образовательный трек "Управление, основанное на данных", — рассказал изданию руководитель Центра компетенций "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика" Дмитрий Песков.

В рамках курса чиновников научат анализировать большое количество разнообразных данных — от профиля туристов, которые въезжают в область, до расходования лекарств в подведомственных медучреждениях, объема вырубки лесов или сбора дикоросов.

"Наша задача — научить их принимать решения на основе этих данных, не волюнтаристски, а алгоритмизировано, автоматизировано. Чтобы максимально исключить человеческий фактор из процесса принятия решения. В этом случае резко снижается коррупция и повышается точность принятия решений, качество управления и жизни", — подчеркнув.