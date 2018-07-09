Российских чиновников отправят на учебу во Владивосток, где на повышение их квалификации будет потрачена сумма в полмиллиарда рублей, пишет "Российская газета".
Около двухсот работников из 34 регионов страны с 10 июля начнут обучение по работе с технологиями будущего. На обучение за два года будет выделено 500 млн рублей. Основная часть расходов будет профинансирована государством.
"Для них впервые в России организован образовательный трек "Управление, основанное на данных", — рассказал изданию руководитель Центра компетенций "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика" Дмитрий Песков.
В рамках курса чиновников научат анализировать большое количество разнообразных данных — от профиля туристов, которые въезжают в область, до расходования лекарств в подведомственных медучреждениях, объема вырубки лесов или сбора дикоросов.
"Наша задача — научить их принимать решения на основе этих данных, не волюнтаристски, а алгоритмизировано, автоматизировано. Чтобы максимально исключить человеческий фактор из процесса принятия решения. В этом случае резко снижается коррупция и повышается точность принятия решений, качество управления и жизни", — подчеркнув.
Комментарии
а говорят что на пенсии не хватает
Съездят, побухают. Нормально.
беспредел
500 млн. на 200 --- это по 2.5 млн рублей на обучение одного человека.
А нет ли тут коррупции?
Обычные курсы повышения квалификации стоят в десятки раз меньше.
Если отправить валуева на обучение чему он там научится - хуку с права.
Деньги есть и мы держимся лозунг ЕР.
А может,изначально брать на работу людей.которые умеют это делать? Или понятие компетентность у чиновников относится лишь к разряду умения комтепентно раздавать должности нужным людям и талантливо пилить бюджет?
9.07.2018 15:43
- гость -
А может,изначально брать на работу людей.которые умеют это делать?
при неофеодализме низЯ, должности передаются по факту рождения от родителя к отпрыску ))
а также прокачают авиакомпании, летающие на Дальний восток