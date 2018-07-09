В начале июля 1993 года в Барнауле состоялось официальное открытие Краевого диагностического центра. Он практически сразу стал ведущим консультативно-диагностическим учреждением региона. Основной задачей центра является проведение консультаций и обследование пациентов.
Заглянем немного в историю, как все начиналось. Итак, в 1988 году было принято постановление Совета Министров СССР "Об организации диагностических центров". Строительство диагноцентров стало своеобразным нацпроектом конца 80-х — начала 90-х годов прошлого столетия. Они создавались как учреждения амбулаторно-поликлинического звена нового типа. Их оснащение современным оборудованием должно было способствовать выявлению заболеваний на ранней стадии, уменьшению смертности и увеличению продолжительности жизни населения страны.
24 октября 1988 года бюро Алтайского крайкома КПСС и исполнительный комитет краевого Совета народных депутатов принимают постановление "О неотложных мерах по укреплению материальной базы и улучшению медицинского обслуживания населения края".
Согласно документу, необходимо было перепроектировать в срок до 1 апреля 1989 года строящееся административное здание по проспекту Комсомольскому под краевой диагностический центр.
В 1991 году выходит постановление администрации Алтайского края "Об открытии краевого медицинского диагностического центра".
В январе 1992 года началось строительства Алтайского краевого медицинского диагностического центра. Генеральным проектировщиком стал "Алтайгражданпроект". Генподрядчиком — "Комплексстрой". Продолжительность строительства составила 30 месяцев.
Стоит отметить, что Диагностический центр оказывает значительный объем помощи. Так, например, всего в базе ДЦАК значится более 2 млн пациентов. Для сравнения, во всем Алтайском крае живут 2,3 млн человек. Кроме того, в числе пациентов ДЦ есть жители и других стран. Ежегодно в центре проводится более 300 тысяч консультативно-поликлинических приемов. Комплекс высокотехнологичных лучевых исследований – таких, как рентген, УЗИ, МРТ, МСКТ — позволяет на ранних стадиях выявлять различные заболевания, в том числе онкологические.
В составе автопоезда "Здоровье" врачи центра побывали во всех районах и городах региона, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. В 2017 году врачи приняли более 23 тысяч человек из 367 сел, почти 6 тысяч из них отправили на узкоспециализированное дообследование.
Комментарии
Говорят, в последние годы там дела стали нааааамного хуже.
Если лаборанты, например, 2-3 года назад получали на руки около 25 тыс. руб, то сейчас 15 тысяч.
Раньше это было одно из лучших медучреждений края, сейчас оттуда все бегут, ну кроме сытой верхушки, естественно.
Коммунисты построили, а де(..)мократы себе присвоили?
опять комментарий "против" политики Амика? Вы, ребята, "побелели"... В смысле белой гвардии.