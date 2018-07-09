В начале июля 1993 года в Барнауле состоялось официальное открытие Краевого диагностического центра. Он практически сразу стал ведущим консультативно-диагностическим учреждением региона. Основной задачей центра является проведение консультаций и обследование пациентов.

Заглянем немного в историю, как все начиналось. Итак, в 1988 году было принято постановление Совета Министров СССР "Об организации диагностических центров". Строительство диагноцентров стало своеобразным нацпроектом конца 80-х — начала 90-х годов прошлого столетия. Они создавались как учреждения амбулаторно-поликлинического звена нового типа. Их оснащение современным оборудованием должно было способствовать выявлению заболеваний на ранней стадии, уменьшению смертности и увеличению продолжительности жизни населения страны.

24 октября 1988 года бюро Алтайского крайкома КПСС и исполнительный комитет краевого Совета народных депутатов принимают постановление "О неотложных мерах по укреплению материальной базы и улучшению медицинского обслуживания населения края".

Согласно документу, необходимо было перепроектировать в срок до 1 апреля 1989 года строящееся административное здание по проспекту Комсомольскому под краевой диагностический центр.

В 1991 году выходит постановление администрации Алтайского края "Об открытии краевого медицинского диагностического центра".

В январе 1992 года началось строительства Алтайского краевого медицинского диагностического центра. Генеральным проектировщиком стал "Алтайгражданпроект". Генподрядчиком — "Комплексстрой". Продолжительность строительства составила 30 месяцев.

Стоит отметить, что Диагностический центр оказывает значительный объем помощи. Так, например, всего в базе ДЦАК значится более 2 млн пациентов. Для сравнения, во всем Алтайском крае живут 2,3 млн человек. Кроме того, в числе пациентов ДЦ есть жители и других стран. Ежегодно в центре проводится более 300 тысяч консультативно-поликлинических приемов. Комплекс высокотехнологичных лучевых исследований – таких, как рентген, УЗИ, МРТ, МСКТ — позволяет на ранних стадиях выявлять различные заболевания, в том числе онкологические.

В составе автопоезда "Здоровье" врачи центра побывали во всех районах и городах региона, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. В 2017 году врачи приняли более 23 тысяч человек из 367 сел, почти 6 тысяч из них отправили на узкоспециализированное дообследование.