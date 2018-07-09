Известный футболист, нападающий сборной Бразилии Неймар появился в социальной рекламе. Изображение спортсмена выложили в Twitter Национальной службы скорой помощи (ИНЕМ) Португалии.
"75,8% вызовов экстренной помощи не являются экстренными", — говорится в подписи к фото, на котором изображен упавший Неймар.
Пользователи Сети нашли "мышь-Неймара"— Телемастер Игорь (@Telemaster68) 3 июля 2018 г.
Поводом для сравнения стала симуляция форвардом сборной Бразилии, Неймар в последних матчах также катался по полю. pic.twitter.com/jsIJnsWiZm
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