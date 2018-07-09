Известный футболист, нападающий сборной Бразилии Неймар появился в социальной рекламе. Изображение спортсмена выложили в Twitter Национальной службы скорой помощи (ИНЕМ) Португалии.

"75,8% вызовов экстренной помощи не являются экстренными", — говорится в подписи к фото, на котором изображен упавший Неймар.