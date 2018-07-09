"Локомотив" экономики: как в Алтайском крае поддерживают малый бизнес

В Алтайском крае уже в ближайшее время могут появиться три малые промышленные площадки муниципального уровня. Они запланированы в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. Каждая из площадок может рассчитывать на федеральное софинансирование в размере от 200 млн рублей. Об этом 5 июля шла речь на заседании правительства Алтайского края, посвященном развитию системы инфраструктурной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе.

Читайте также: Город-спутник Барнаула станет территорией опережающего развития

Создать промплощадки

В 2019-2021 годах Минэкономразвития России предлагает реализовать проект "Мой бизнес-парк". В рамках этого проекта планируется создание промышленных площадок муниципального уровня. Алтайский край заявил подходящие под условия площадки в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. Площадь каждой из них составляет в пределах от 8 до 20 га. Вся земля находится в муниципальной собственности. При этом, если в Бийске акцент планируется сделать на химпроизводстве, то в Барнауле и его городе-спутнике — на промышленном машиностроении. Что касается краевого центра, такая площадка запланирована рядом с БПЗ но улице Трактовой.

Проект будет осуществляться на условиях софинансирования: каждый проект от федерального центра получит от 200 миллионов рублей, а вторая часть — средства частных инвесторов.

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что краевое правительство обязательно поддержит продвижение этой инициативы на федеральном уровне, и поручил подготовить соответствующие материалы.

Читайте также: Бизнес в алтайских моногородах получит налоговые льготы

Принцип одного окна

Тем временем, в текущем году управление края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры совместно с администрацией Рубцовска приступили к реализации проекта по строительству бизнес-инкубатора. Завершение строительства и оснащение бизнес-инкубатора необходимым рассчитано до конца 2020 года. Это при условии, что финансирование с участием средств федерального бюджета начинется с 2019 года.

Напомним, в Алтайском крае уже работает несколько бизнес-инкубаторов в крупнейших городах региона, кроме того, был создан и успешно функционирует Алтайский фонд микрозаймов, на очереди — появление технопарков.

Врио начальника управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых рассказал, что в крае согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сегодня действуют 81 322 хозяйствующих субъектов.

Для упрощения процедуры получения различных госуслуг предпринимателям, краевые власти перешли на их предоставление с использованием принципа "одного окна". На практике это означает, что предпринимателю больше нет необходимости собирать документы в разных местах, для них действует принцип экстерриториальности.

"Наша задача — сделать так, чтобы на каждом этапе развития бизнес необременительно в полном объеме получал ровно те инструменты поддержки и те имеющиеся сервисы, которые ему необходимы для того, чтобы стать более конкурентоспособным, наращивать объем производимой продукции, выходить на зарубежные рынки сбыта", — рассказал Евгений Дешевых.

Одним из главных элементов поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе стало создание Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства. Фонд объединил ряд существующих организаций, в настоящее время он выступает уполномоченным органом по координации деятельности всех организаций инфраструктуры поддержки в регионе.

Бизнес-гид

Еще одним нововведением станет создание Центров оказания услуг для бизнеса на площадках банков. В крае для этих целей были выбраны Сбербанк, "Россельхозбанк" и "Сибсоцбанк". Также ряд муниципалитетов в Алтайском крае станут пилотными площадками для так называемого бизнес-гида. Это новый формат взаимодействия с бизнесом, благодаря которому предприниматель сможет напрямую обращаться к руководителям региональных и муниципальных властей, занимающихся вопросами развития предпринимательства, получить информацию о возможностях и перспективах развития собственного дела, а также обозначить конкретные проблемы.

Отметим, малый и средний бизнес играет важную роль в экономической структуре региона по доле в валовом региональном продукте, по количеству занятых, а также по платежам в бюджеты всех уровней.

Если обратиться к данным статистики, хорошо заметна положительная динамика основных экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства. Так, за 2015-2017 годы объем инвестиций малых и средних предприятий увеличился на 129%, налоговых отчислений в консолидированный бюджет Алтайского края — на 104,7%, сохраняется на уровне 38% доля в валовом региональном продукте.

По словам врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко, уровень развития бизнеса оказывает большое влияние как на экономику региона в целом, так и на качество жизни населения.

"Тема развития малого и среднего предпринимательства, создание системы инфраструктуры его поддержки — это всегда вопрос, касающийся сотен тысяч жителей, практически всех отраслей экономики, десятков тысяч субъектов малого и среднего бизнеса", — подчеркнул руководитель региона.

Добавим, что в числе целевых ориентиров, стоящих перед краевыми властями есть несколько важных индикаторов. В их числе — ежегодная регистрация не менее 15 тысяч вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличение к концу 2020 года оборота субъектов малого и среднего бизнеса на 25% по отношению к уровню 2016 года. Кроме того, это еще и реализация майского указа президента России по увеличению вклада малого бизнеса в ВВП страны и числа занятых в этом секторе экономики.

В 2017 году малый и средний бизнес Алтайского края на 2,2% (по сравнению с 2016 годом) увеличил объем привлекаемых банковских средств. Кредиты предпринимателей составили 67,7 млрд рублей.