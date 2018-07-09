Фото: donday.ru, donday-novocherkassk.ru

Уроженец Алтайского края, служивший в отряде спецназначения "Росич", погиб в результате ДТП в Ростовской области, сообщает издание DonDay.

Смертельная авария случилась вечером 7 июля на Харьковском шоссе в Новочеркасске. Известно, что 21-летний мотоциклист допустил столкновение с автомобилем, а затем врезался в столб. Водитель двухколесного транспортного средства скончался по дороге в больницу в карете "скорой помощи".

Позже выяснилось, что мотоциклист приехал в Ростовскую область из Алтайского края. После того, как он прошел срочную службу, он стал контрактником и являлся спецназовцем отряда "Росич" военной части, расположенной в поселке Казачьи Лагери.

Также отмечается, что в августе молодому человеку исполнилось бы 22 года.