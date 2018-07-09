Любителей российской рок-музыки осенью ждет большой сюрприз. 24 сентября в ДК Сибэнергомаш состоится большой концерт группы The Чиж & Co. Команда исполнит все свои хиты и приедет в полном составе.

Напомним, что российская рок-группа The Чиж & Co появилась в начале 1990-х годов гитаристом. Создал ее вокалист и автор песен Сергей Чиграков по прозвищу "Чиж". Последний студийный альбом группы вышел в 1999 году, при этом творчество коллектива остается актуальным и востребованным до сих пор.

Все подробности в группе мероприятия.