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Как работают ПИФы - новый способ выгодных инвестиций

, ИА "Амител"
ПИФы становятся достойной альтернативам банковским вкладам

Традиционный вклад в банке является привычным и понятным инструментом вложения и преумножения денег. Но в данном случае минусами является жесткая привязка к срокам и небольшой доход, который еще и постоянно снижается в последние годы. Но надежность и повышенный доход вполне можно совместить —  например, в паевых инвестиционных фондах (ПИФах).

Как работают ПИФы?

ПИФы работают с различными ценными бумагами. Одними из самых надежных являются ПИФы, специализирующиеся на инвестировании в облигации. Облигация — это долговая бумага, как правило, с фиксированной доходностью, а ПИФ дополнительно повышает надежность этого инструмента, собирая пакет долговых обязательств сразу нескольких ведущих компаний. Эти компании подбираются из разных отраслей. Тем самым влияние рыночных неудач отдельной компании и даже целой отрасли на доходность пакета облигаций в целом сводится к минимуму. Клиенту ПИФа не требуется специальных знаний и времени на управление собственным портфелем ценных бумаг.

Какие доходы от таких инвестиций?

При стабильной рыночной ситуации — а сейчас дело обстоит именно так — инвестирование в ПИФ существенно выгоднее депозитных вкладов. ПИФы, управляющие облигациями надежных компаний, нередко могут обеспечивать доходность заметно выше 10%.

Новые инвестиционные продукты

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг ПАО "МТС" и одна из крупнейших управляющих компаний в России по объему коллективных инвестиций ООО УК "Система Капитал" запустили для широкого круга розничных инвесторов доступные инвестиционные продукты под брендом "МТС Инвестиции". Это рублевые и валютные паевые инвестиционные фонды, содержащие в своих портфелях акции и облигации российских и иностранных компаний.    

Линейка продуктов "МТС Инвестиции" максимально ориентирована на частных лиц — розничных инвесторов. Проект реализуется на базе созданной УК "Системой Капитал" инфраструктуры, которая позволяет обслуживать клиентов дистанционно без необходимости посещения офисов. Купить ПИФы может любой гражданин РФ, воспользовавшись идентификацией через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или с помощью портала Госуслуги.

Как технически происходит инвестирование в ПИФ облигаций?

Инвестор, которым может быть любое частное лицо, покупает пай — долю в пакете облигаций, которым владеет ПИФ. Другими словами, инвестор, по сути, получает долю в каждой облигации ПИФа. В случае ПИФа облигаций "Система Капитал" стать пайщиком можно и вовсе через интернет — никуда ездить не нужно.

В течение какого срока можно вернуть деньги и получить прибыль от вложений в ПИФ?

В отличие от депозита, вернуть инвестиции в ПИФ облигаций, как правило, можно в любое время в течение нескольких дней. Тем не менее, всегда есть некоторый рекомендуемый срок инвестирования, предполагающий наибольшую вероятность получить максимальную доходность. Как правило, этот срок составляет 1–3 месяца.

Какие комиссии берутся ПИФом?

Обычно разделяют три вида комиссии: комиссии при покупке и продаже пая, а также комиссия за управление ценными бумагами. Иногда ПИФ обнуляет одну-две из этих комиссий, а в случае фонда "Системы Капитал" берется лишь низкая плата за управление — 0,75% в год от стоимости приобретенного инвестором пая. Скажем, вложив 5000 рублей, вы отдадите фонду в качестве комиссии менее 40 рублей.

Как можно стать пайщиком?

Обратите внимание на онлайн-фонд "Мобильный. Облигации" компании "Системы Капитал", который показал доходность 15,1% за 2017 год. В пакет фонда входят ценные бумаги ведущих российских компаний. Кроме высоких показателей доходности, этот вариант инвестирования интересен потому, что:

  • вы можете стать пайщиком фонда за несколько минут, не выходя из дома, через интернет;
  • вы можете вернуть инвестиции в любое время в течение 10 рабочих дней и без потери дохода, которой обычно не избежать в случае банковского депозита, закрываемого досрочно;
  • вы всегда можете инвестировать дополнительные средства;
  • минимальная сумма инвестиций составляет всего 5 000 рублей, а минимальная сумма дополнительных вложений и вовсе 1 000 рублей;
  • максимальная сумма инвестиций не ограничена;
  • по закону любой доход вкладчика облагается налогом, однако в случае "Систем Капитал" фонд освободит доход в сумме до 9 млн рублей от налогов, если вкладчик не забирает сделанные в ПИФ вложения в течение трёх лет.

Инвестиционные продукты под брендом "МТС Инвестиции" доступны в режиме онлайн на сайте проекта  или управляющей компании, а с третьего квартала 2018 года — через одноименное мобильное приложение с функционалом покупки, обмена и погашения паев.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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