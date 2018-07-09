Фото: barnaul.org

Чемпионат по переносу жен состоялся в Барнауле в День семьи, любви и верности 8 июля.

Семейный праздник прошел в парке "Лесная сказка". Как сообщили в пресс-центре городской администрации, гостей приветствовал протоиерей Барнаульской Епархии Русской Православной церкви отец Сергий, который рассказал о святых Петре и Февронии, являющихся покровителями семьи и брака.

Центральным событием семейного праздника, который посетили около трех тысяч человек, стал чемпионат по переносу жен, в котором приняли участие 10 семейных пар. На дистанции с препятствиями мужчины должны были на скорость пронести своих жен. В итоге победу одержала семья Орловых.