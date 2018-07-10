В этот праздничный день по приглашению администрацию Железнодорожного района Барнаула в парке "Барнаульская крепость" представители сети салонов цветов "Соцветие" провели мастер-класс по плетению венков из ромашек и других полевых цветов. Старая добрая традиция собирать цветы в красивые сплетения вызвала большой отклик у жителей и гостей краевой столицы.
Венок — это традиционное украшение у славян, но сегодня уже мало кто знает, откуда пошла такая традиция и что она собой символизирует. Стоит отметить, что плетение венков на Руси никогда не было бессмысленным занятием, а являлось настоящим ритуалом.
Между тем, слово "венок" со старославянского означает "дар". Он представляет собой плетеное из трав, веток и цветов кольцо, которое надевается на голову в виде украшения. Венки также существовали и в Древней Греции, Риме, Китае и Индии, где ими награждали победителей, героев, воинов, правителей. Также венки вешали над дверьми и на них – считалось, что таким образом дом оберегается от нечистой силы и уничтожает недобрые помыслы чужих людей.
А еще венки, в которые вплетены различные цветы и травы, являются настоящей ароматерапией, которая способна подарить благотворное состояние, настроить на нужный лад и даже помочь в избавлении от некоторых недомоганий.
Простые в изготовлении, цветочные венки радуют глаз, создают уют и приятную атмосферу. Венок символизирует единство, совершенство, цикличность природы и времени. Сейчас он чаще всего служит декоративным элементом, украшением. Сплетая его, подбираются цветы и зелень, символизирующие определенный праздник или событие в личной жизни того или иного человека. Различные элементы в виде ягод и бутонов придают еще больше шарма и грациозности носителю такого необычного венка.
Впрочем, дарить цветы – настоящее искусство. Сеть салонов цветов "Соцветие" напоминает о том, что поводов для вручения букетов вашим любимым и близким огромное количество и не всегда нужно ждать для этого особого случая. Причем преподносить цветы можно не только женщинам. Дарите цветы даже без повода — ведь радость во внимании и заботе.
ТВЦ "Соцветие" ул. Челюскинцев, 143, тел. 8 (3852) 504-503;
"Соцветие" пр. Красноармейский, 51а, тел. 8 (3852) 52-97-67;
"Соцветие" ул. Молодежная, 50, тел. 8 (3852) 72-01-73
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