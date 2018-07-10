В этот праздничный день по приглашению администрацию Железнодорожного района Барнаула в парке "Барнаульская крепость" представители сети салонов цветов "Соцветие" провели мастер-класс по плетению венков из ромашек и других полевых цветов. Старая добрая традиция собирать цветы в красивые сплетения вызвала большой отклик у жителей и гостей краевой столицы.

Венок — это традиционное украшение у славян, но сегодня уже мало кто знает, откуда пошла такая традиция и что она собой символизирует. Стоит отметить, что плетение венков на Руси никогда не было бессмысленным занятием, а являлось настоящим ритуалом.

Между тем, слово "венок" со старославянского означает "дар". Он представляет собой плетеное из трав, веток и цветов кольцо, которое надевается на голову в виде украшения. Венки также существовали и в Древней Греции, Риме, Китае и Индии, где ими награждали победителей, героев, воинов, правителей. Также венки вешали над дверьми и на них – считалось, что таким образом дом оберегается от нечистой силы и уничтожает недобрые помыслы чужих людей.

А еще венки, в которые вплетены различные цветы и травы, являются настоящей ароматерапией, которая способна подарить благотворное состояние, настроить на нужный лад и даже помочь в избавлении от некоторых недомоганий.

Прос­тые в из­го­тов­ле­нии, цветочные венки радуют глаз, соз­да­ют у­ют и приятную ат­мосфе­ру. Венок симво­лизи­ру­ет единс­тво, со­вер­шенс­тво, цик­личность при­роды и вре­мени. Сейчас он чаще всего слу­жит де­кора­тив­ным эле­мен­том, украшением. Сплетая его, по­дбираются цве­ты и зе­лень, сим­во­лизи­ру­ющие определенный праз­дник или со­бытие в лич­ной жиз­ни того или иного человека. Различные элементы в виде яго­д и бу­тонов придают еще больше шарма и грациозности носителю такого необычного венка.

Впрочем, дарить цветы – настоящее искусство. Сеть салонов цветов "Соцветие" напоминает о том, что поводов для вручения букетов вашим любимым и близким огромное количество и не всегда нужно ждать для этого особого случая. Причем преподносить цветы можно не только женщинам. Дарите цветы даже без повода — ведь радость во внимании и заботе.

ТВЦ "Соцветие" ул. Челюскинцев, 143, тел. 8 (3852) 504-503;

"Соцветие" пр. Красноармейский, 51а, тел. 8 (3852) 52-97-67;

"Соцветие" ул. Молодежная, 50, тел. 8 (3852) 72-01-73

Инстаграм