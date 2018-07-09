Фото: dpchas.com
Житель Барнаула, занимавшийся частным извозом, обвиняется в похищении человека, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.
По данным СКР, в конце ноября прошлого года обвиняемый подвез жителя краевой столицы по указанному им адресу.
"При этом клиент не рассчитался, пообещав отдать деньги позже. На следующий день, не дождавшись оплаты, мужчина подъехал к дому, где высадил клиента и, применяя физическую силу, поместил его в багажник автомобиля, после чего вывез в лесной массив", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
В лесу таксист продолжил избивать потерпевшего. В итоге жертве преступления удалось убежать.
В данный момент уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины направлено в суд.
Комментарии
Цивилизация стороной обходит эту страну...
халява до добра не доводит
А как бороться с халявщиками? Гражданский иск в суд и полгода ходить доказывать?
Я бы так же точно сделал. Только от меня бы он не убежал и заплатил бы сильно больше, чем зажилил.
9.07.2018 14:36
- гость -
Во во. А эта шкура сразу побежала заяву писать. А может таксист отчаялся, что нет в мире людей, которым ещё можно помогать, довозя в долг, например!!! Вот и расстроился га этом фоне!