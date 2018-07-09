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Житель Барнаула, занимавшийся частным извозом, обвиняется в похищении человека, сообщили в краевом управлении Следственного комитета.

По данным СКР, в конце ноября прошлого года обвиняемый подвез жителя краевой столицы по указанному им адресу.

"При этом клиент не рассчитался, пообещав отдать деньги позже. На следующий день, не дождавшись оплаты, мужчина подъехал к дому, где высадил клиента и, применяя физическую силу, поместил его в багажник автомобиля, после чего вывез в лесной массив", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

В лесу таксист продолжил избивать потерпевшего. В итоге жертве преступления удалось убежать.

В данный момент уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины направлено в суд.