Новая рабочая неделя порадовала барнаульцев хорошей погодой, а еще и списком интересных культурных мероприятий, которые можно посетить вечером после работы.

Понедельник

В начале рабочей недели можно будет посмотреть новинки прошлой недели, среди них "Человек-муравей и Оса" и триллер "Невидимка". Особенно хочется отметить интригующий корейский фильм "Пылающий", созданный по мотивам рассказа Харуки Мураками "Сжечь сарай" и ставший главным шедевром "Каннского кинофестиваля".

Вторник

В 19:00 начнется пешеходная экскурсия "Деревянное кружево Барнаула" (0+). Участники смогут пройти старыми кварталами улиц Ползунова, Пушкина, Анатолия, Красноармейского проспекта, которые напоминают об ушедшей эпохе в истории города. Познакомиться с образцами деревянных городских зданий начала XX века и с калейдоскопом судеб их обитателей за более чем столетнюю историю. Здесь расскажут про деревянный дом с уникальным архивом под штукатуркой на улице Анатолия, о том, чему и как учили в гимназии мадам Будкевич и чем известны в Барнауле "дом Лесневского" и "дом Шадрина".

Сбор у "Алтайтуриста" (Пушкина, 78), а все подробности можно узнать по телефону: +7 (3852) 63–35–75.

Среда

В 19:00 от Калинина, 2 стартует пешеходная экскурсия "Город-сад" (0+). Название говорит само за себя, здест расскажут, как в краевой столице пытались реализовать идеи англичанина Эбенизера Говарда, выпустившего в 1902 году книгу "Города-сады будущего". Все подробности по телефону: +7 (3852) 50-35-04, +7 (3852) 50-35-03.

Четверг

На большой экран выйдет картинв "Muse: Drones World Tour", посвященная легендарной группе. Кроме того, в кино из новинок можно будет посмотреть боевик "Небоскрёб", российские ужасы "Русалка. Озеро мертвых" и комедию "Талли" с Шарлиз Терон в главной роли.

С детьми стоит сходить на мультфильм "Монстры на каникулах 3: Море зовёт".

Кроме того, 12 июля в 19:00 на сцене теАRTральной площадке "Спичка" (Ползунова, 37) покажут немного абсурдный, немного серьёзный спектакль, полный полный музыки и тишины. "Вдовы" (16+) — это история двух женщин и двух мужчин, которых объединяет вопрос, кто же такая третья вдова.

Пятница

Конец рабочей недели можно будет отметить в баре "Питер". Здесь в 21:00 начнется вечеринка "Летний Dance" (18+).