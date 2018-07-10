Многолетняя работа общественной организации "Школа Экологии Души "Тенгри" в священной для коренного населения Алтая долине Каракол привела к созданию международной Школы священных пространств "Очаг формирования и генерации традиционного знания". В этой школе, где успешно стыкуются современное естественнонаучное и древнее ведическое знание, человек сможет увидеть и осознать не только свою неразрывную связь с геопланетарными процессами, но и понять духовное единство славяно-тюркской культур.

Понимая принцип работы сакрального пространства долины, центр "АруСвати", что в переводе означает "Чистый свет творения", к 2018 году создал уникальную образовательно-просветительскую площадку, в которой дети и взрослые, проникаясь энергией глубинной экологии священного места, формируют собственную сферу, интегрированную со сферой разума планеты, что является одним из основных важных критериев понятия "здоровье".

Аналог Гималаев – на Алтае

Уникальная образовательно-просветительская площадка была создана под открытым небом и представляет собой объекты древних цивилизаций — курганные захоронения, каменные стелы, легенды, — гармонично встроенные в природный комплекс долины, секреты которой с удивительной простотой и доходчивостью интерпретируется через призму фольклора местного коренного населения. "Очагом" является этнокультурный научно-образовательный центр "АруСвати", сформированный на принципах "магнитов притяжения" Н. Рериха и по аналогии с его гималайским университетом "Урусвати", представляя, таким образом, северное "полушарие" магнитного диполя "Алтай – Гималаи". Посетивший эту территорию и центр сможет получить реальное представление о ноосфере Вернадского, которое является единственно возможной платформой объединения современного российского поликультурного пространства.

Храмовая система с оздоровительным потенциалом

Территория обладает уникальным оздоровительным потенциалом, предоставляющее организму ресурсы самовосстановления и самоорганизации, гармонизируя его психику с природными силами планетарного организма. Уникальность этого процесса в том, что междисциплинарным или межпредметным "заполнителем" является сохранившаяся до настоящего времени духовная культура коренного населения, способная высвечивать духовно-экологические ценностные ориентиры современной цивилизации в свете современных научно-технических достижений.

Понимая всю глубину ценности священных мест как для экологии планеты, так и для экологии человечества, выделяя особую его важность для формирования идентичности российской государственности и представляя его как платформу или матрицу самоидентификации, центр "АруСвати" ведет работы по восстановлению энергоинформационного пространства долины, реанимирующее древнее знание о священных землях.

Трехлетняя образовательная программа

Само сакральное пространство долины устроено таким образом, что посещая эту территорию как храмовую систему, человек настраивает свою систему в соответствии со сферой разума планеты и солнечной системы. Следовательно, территория обладает еще и высоким образовательным потенциалом, практикуя новую образовательную систему "говорящего ландшафта": в отличие от стандартной аудиторной системы получения знаний, которая исчерпала свои ресурсы и возможности, она успешно формирует новые ценностные качества будущих управленцев, отраженных в президентских указах РФ, посредством формирования культуры творческого подхода к решению тех или иных проблем и задач.

Центр "АруСвати" организован таким образом, что проходя трехлетнюю образовательную программу, основанную на проведении научно-исследовательской работы по выявлению закономерностей в расположении археологических и природных объектов, значащихся у местного населения как "священные места", у учащегося выстраивается целостный подход к решению тех или иных задач и проблем. По окончании полного курса программы, кроме знакомства с технологией научно-исследовательской и поисковой работы, дети приобретают навыки ориентирования на местности, техники безопасности и выживания в различных природных ландшафтах (горы, степи, тайга, и т.д.), навыки народного творчества — искусства лепки, рисования, изготовления сувениров — на основе современных 3D технологий. Кроме этого, в целях приобщения к щадящему природопользованию, дети и взрослые получат знания о философии, обычаях и традициях коренной культуры, способствующей более глубокому пониманию экологии, охраны окружающей среды и роли священных пространств в геопланетарном организме.

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