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Житель Барнаула, обвиняемый в жестоком убийстве собственной матери, предстанет перед судом, сообщили в региональной прокуратуре.
Согласно версии следствия, в марте этого года между горожанином и его матерью во время совместного распития алкоголя возникла ссора.
В ходе конфликта облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.
"Позже от полученных ожогов женщина скончалась в больнице", — констатируют в прокуратуре.
Действия мужчины квалифицировали, как умышленное причинение смерти человеку, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.
Уголовное дело направлено в краевой суд.
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