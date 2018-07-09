Фото: politikyol.com

Житель Барнаула, обвиняемый в жестоком убийстве собственной матери, предстанет перед судом, сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно версии следствия, в марте этого года между горожанином и его матерью во время совместного распития алкоголя возникла ссора.

В ходе конфликта облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

"Позже от полученных ожогов женщина скончалась в больнице", — констатируют в прокуратуре.

Действия мужчины квалифицировали, как умышленное причинение смерти человеку, совершенное с особой жестокостью и общеопасным способом.

Уголовное дело направлено в краевой суд.