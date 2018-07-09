Депутата Госдумы от ЛДПР, главу комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева избили на севере Москвы вечером 8 июля, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что Жигарев написал заявление в полицию, в котором сообщил, что его избил неизвестный в Хорошевском районе столицы.

Сообщается, что депутат находился в автомобиле вместе со своей знакомой на улице Полины Осипенко. Неизвестный подошел к автомобилю, открыл дверь, ударил несколько раз народного избранника по лицу. После вытащил его из машины и продолжил избивать. После этого злоумышленник скрылся.

Депутат попал в больницу с сотрясением головного мозга, гематомами, ссадинами и ушибами по всему телу, подозрением на перелом челюсти, передает агентство.

Как пишет РБК, помощница депутата Елена Синютина не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об избиении: "Я сама знаю всю информацию из СМИ". Сам же депутат на звонки издания не ответил. РБК со ссылкой на свои источники отмечает, что депутат находился в автомобиле Mercedes-Benz, которым, вероятно, владеет его супруга — информация есть в декларации.