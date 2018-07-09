Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ", в России насчитывается 42,4 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2018 года). При этом большинство из них — в кузове "седан".

На долю седанов приходится 44,6% от общего количества машин в стране, что составляет 18,9 млн единиц.

Второе место в этом рейтинге занимают универсалы, которые с 12,7 млн экземпляров занимают 30% российского автопарка.

Хэтчбекам принадлежит 20% всех легковых автомобилей в стране, что эквивалентно 8,4 млн штук.

На долю трех перечисленных типов кузова приходится около 95% имеющихся в России машин. При этом, как отмечается, преобладание седанов во многом связано с историческими предпочтениями жителей нашей страны, заложенными еще в советский период. К примеру, самыми распространёнными автомобилями в России являются вазовские "семерки" и "шестерки".