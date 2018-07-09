Встречу Путина и Трампа назвали полезной лишь треть россиян

Большинство россиян не ожидают никаких позитивных изменений от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа.

Отмечается, что на положительные последствия саммита надеются 33% респондентов.​ Более половины сограждан (56%) не ожидают существенных результатов для России после личной беседы Путина и Трампа.

О позитивных итогах сказал каждый третий (33%) опрошенный, о негативных лишь 1%.

Переговоры Путина и Трампа один на один (а затем в расширенном составе) должны пройти в Хельсинки 16 июля.