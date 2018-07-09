Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Начавшаяся неделя в Алтайском крае пройдет в условиях аномальной жары — в регионе вплоть до следующего понедельника передано штормовое предупреждение, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

В течение ближайшей семидневки в регионе дневные температуры будут достигать +30 градусов и выше.

Ночные температуры в начале недели будут составлять +10...+16 градусов. Но с каждыми днем будут повышаться на один-два градуса.

В ближайшие дни жара будет сопровождаться сухой погодой, но в дальнейшем ожидаются непродолжительные дожди, ливни с грозами и локальным выпадением града.

Во время гроз прогнозируется шквалистое усиление ветра. В этом контексте напомним, что на прошлой неделе синоптики ожидали, что в Барнауле может повториться ураган, который обрушился на краевую столицу вечером 23 июня.

Согласно уточненному прогнозу, повторения бури на этой неделе исключать нельзя, однако ее вероятность несколько снизилась.