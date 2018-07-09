Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Программу празднования Дня десантника, который традиционно отмечается 2 августа, опубликовали в администрации Барнаула.

Торжества по случаю 88-я годовщины образования ВДВ начнутся в 10:00 на площади Ветеранов с митинга. Здесь состоятся показательные выступления отряда специального назначения военной разведки, и спортсменов-парашютистов Алтайского регионального отделения ДОСААФ России.

Затем в память о погибших десантниках дадут залп из оружия почетного караула, возложат цветы.

По окончании митинга состоится праздничное шествие, которое пройдет 11:00 до 11:40 по маршруту: площадь Ветеранов — проспект Ленина — улица Молодежная – проспект Социалистический – Мемориал Славы. На площади Победы пройдет торжественное возложение цветов к мемориалу.

После этого мероприятие продолжится на Власихинском кладбище, где состоится поминальная панихида с отданием почестей воинам, захороненным на "Аллее Памяти".

Конечной точкой дня ВДВ станет пляж "Водный мир", где гостей праздника ждет концертно-спортивная программа.