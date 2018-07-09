Фото: vk.com/barneos22

Балкон многоэтажного жилого дома по улице Малахова охватило огнем днем в понедельник, 9 июля.

О ЧП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Пожар в доме по улице Малахова, 140. Горит балкон. Пожарные на месте", — отмечает автор заметки.

На фото с места событий видно, что балкон на шестом этаже горит открытым пламенем. О пострадавших не сообщается.