Фото: vk.com/barneos22
Балкон многоэтажного жилого дома по улице Малахова охватило огнем днем в понедельник, 9 июля.
О ЧП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Пожар в доме по улице Малахова, 140. Горит балкон. Пожарные на месте", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что балкон на шестом этаже горит открытым пламенем. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Вот так вот взял балкон и сам загорелся!!!!! Губы бы оторвать курилкам выше.....
нельзя утеплять и обшивать балконы горючими материалами!
окурки поди кидали сверху... мне так жалюзи прожгли и тюль. Хорошо, не воспламенилось.