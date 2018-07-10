Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Главный городской пляж официально заработал в Барнауле в субботу, 7 июля. Ранее открытию пляжа мешали высокий уровень воды в реке Обь и затопление территории отдыха.

Работать пляж будет до 31 августа.