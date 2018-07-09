Исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко открыл в Барнауле в понедельник, 9 июля, свой избирательный штаб. Он будет работать на улице Анатолия, 97.

Штаб создан в том числе и для сбора предложений в программу развития региона, с которой он идёт на выборы губернатора региона 9 сентября, пояснил Виктор Томенко.

"Программу развития Алтайского края необходимо сделать такой, чтобы она соответствовала новым запросам и направлениям, заданным руководством нашей страны, но самое главное, ожиданиям, настроениям и чаяниям людей. На многочисленных встречах с жителями края я слышу огромное количество пожеланий и предложений. Люди говорят открыто, иногда даже эмоционально о том, что действительно волнует, что, как говорят, наболело", — прокомментировал Виктор Томенко.

Он добавил, что считает важным привлекать к работе над программой научное сообщество.

Виктор Томенко пообщался с волонтерами, занимающимися приемом предложений в программу. Они обрабатывают и мнения, полученные в рамках работы форума "Алтайский край. Энергия развития". Всего поступило около 1,5 тысячи предложений. Большинство касаются улучшения качества жизни в регионе, но есть среди них и предложения по поддержке предпринимательства, и развитию промышленности в Алтайском крае, поддержке сельского хозяйства и улучшению инфраструктуры на селе.

Работа по сбору предложений будет организована на всей территории края.

"Сегодня мы находимся в региональном штабе, расположенном в Барнауле. Но в течение недели необходимо выстроить работу во всех городах и районах Алтайского края. Безусловно, сбор предложений в Программу является важнейшей составляющей работы штаба, и его необходимо продолжить. Поэтому каждый, кто пожелает внести свою лепту в дело формирования программы, может это сделать устно по телефону, либо письменно, по электронной почте. Также можно обратиться в Общественную приемную", — резюмировал Виктор Томенко.

Региональный штаб кандидата в губернаторы Алтайского края Виктора Томенко расположен по адресу: г. Барнаул, ул. Анатолия, 97, 4 этаж. Режим работы: 9 до 18.00 в рабочие дни, и с 9 до 15.00 в субботу. О своих предложениях также можно сообщить по телефону: 88006001202, либо прислать их на электронный адрес: razvitie_22@mail.ru.