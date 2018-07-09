В текущем году россияне получили 3,095 триллиона рублей льгот, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, которые приводит Минфин.

Об этом следует из проекта "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы", размещенного на сайте комитета по бюджету и налогам Госдумы (*.pdf).

Минфин впервые включил в этот документ блок, посвященный налоговым расходам бюджетной системы.

Ожидается, что налоговые расходы будут расти год от года: с 1,9 триллиона рублей в 2015 году до 3,095 триллиона рублей в 2018 году, 3,194 триллиона рублей в 2019 году, 3,286 триллиона рублей и 3,361 триллиона рублей соответственно в 2020 и 2021 годах.