Глава Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Госдуме заявил, что кабмин предусмотрел деньги на исполнение майского указа президента в основных направлениях бюджетной политики, но распределение этих средств пока не выполнено, пишет "Парламентская газета".

По словам Кудрина, это значит, что правительство до сих пор не определилось с приоритетами. "Ждем от правительства предложений", — сказал Кудрин.

Не исключено, что предусмотренных ресурсов будет недостаточно для выполнения указа президента, уточнил он.

Кудрин отметил, что сценарные условия бюджета не включают ряд обязательных показателей. В частности, речь идет о темпах роста мировой экономики и иностранных инвестициях.

Кроме того, в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 годы указаны только 3 из 47 показателей майского указа президента.

"Поэтому нельзя уверенно сказать, что правительство заложило в сценарий социально-экономического развития достижение этих показателей", — сказал Кудрин.