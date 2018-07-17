Вторник, 17 Июль, 10:26

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 62,26
€ 72,8
416595
20°
Обь
247см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018
Новости

Преображение отеля "Барнаул": каким он стал после реконструкции

, ИА "Амител"
Обновленный интерьер гостиницы приятно радует своих гостей

Крупнейший отель столицы Алтайского края – "Барнаул" – стал еще лучше, красивее и удобнее. Благодаря недавно завершенному здесь ремонту отдых в отеле стал еще более приятным. Как и прежде, с основной задачей – обеспечить максимально комфортный отдых своим гостям – здесь справляются на отлично. Отель является буквально вторым домом для постояльцев, а потому так важно, чтобы они получали лучшее обслуживание, удобные условия для проживания, имели возможность для разнообразного и интересного досуга и, конечно, были погружены в атмосферу уюта и изысканной красоты.

Реконструкция входной зоны, вестибюля, лобби и ресепшн невероятно преобразила отель "Барнаул". Стеклянный купол в крыше с большой претенциозной люстрой стал изюминкой нового интерьера, добавив света и подчеркнув блеск и отсветы позолоты, которые являются гармоничной частью декора этой зоны отеля.

Обновленная зона лобби бара у входа рядом с ресепшн также по праву может считаться визитной карточкой отеля. Теперь это одно из самых изысканных и комфортных мест, где гости с удовольствием могут провести время, ожидая регистрации, или просто удобно отдохнуть, ознакомиться со свежей прессой, выпить чашечку ароматного кофе или провести деловые переговоры. Расположившись в одном из многочисленных удобных кресел, можно в спокойной обстановке полюбоваться шикарной обстановкой отеля, радушно распахнувшего перед вами свои двери.

Необходимо провести деловые переговоры или презентацию? Воспользуйтесь услугами комфортных и оборудованных современной мебелью и необходимой техникой конференц-залов или бизнес-центра.

Современно, оригинально, изысканно – пожалуй, именно так можно охарактеризовать результат завершившейся реконструкции в отеле.

Отель "Барнаул" рад предложить более 300 уютных современных номеров различной категории, расположенных на 12 этажах гостиницы, из окон которых открывается красивый вид на город. Все номера оборудованы телефоном, телевидением, холодильником, бесплатным Wi-Fi и прочим сервисным оснащением. Также к вашим услугам охраняемая автопарковка и камера хранения багажа.

Насладиться кухней и по праву лучшей в городе живой музыкой гости могут в ресторане "Барнаул" на 500 мест, в Большом и Малом банкетных залах на 120 и 30 мест соответственно.

Расположенный в самом центре города, в непосредственной близости от авто- и железнодорожного вокзалов, отель "Барнаул" имеет удобное транспортное сообщение с основными центрами деловой активности. Всегда к услугам гостей – внимательное обслуживание персонала, современные удобные номера и комфортные общественные зоны отдыха.

Тысячи гостей уже оценили гостеприимство отеля, ждут только Вас – семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Выбирайте лучшее, оставаясь преданными традициям и качеству.

Гостиница "Барнаул":
Пл. Победы, 3
Служба бронирования: 8 (3852) 201-600
Сайт: https:// barnaulhotel.ru  

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:21
Крушение династии: как 100 лет назад большевики расправились с Романовыми 0
10:14
ГИБДД зафиксировала снижение числа ДТП по вине пьяных водителей на 20% 0
10:03
Упрощение получения российского гражданства поддержали в правительстве РФ 0
09:51
Загоревшееся сено в Славгороде тушили 16 пожарных 1
09:35
Сладкоежкам посвящается: проходи тест и выигрывай вкусный приз от "Форне" 0
09:34
CNN назвал позорным выступление Трампа на пресс-конференции с Путиным 1
09:27
Светофоры отключают на трех перекрестках в Барнауле 17 июля 0
09:14
"Единая Россия" единым фронтом выступит за повышение пенсионного возраста 14
09:02
Путину предложили стать символом России наряду с флагом и гимном 1
08:54
ДТП с участием пяти автомобилей произошло под мостом в Барнауле 7
08:45
Минфин придумал для россиян новую систему страхования жилья 1
08:36
Шварценеггер сравнил Трампа с маленькой сырой макарониной 1
08:25
Как "ядрена копоть" помогает БГЭС бороться  с должниками 0
08:17
Жилье бизнес-класса в Барнауле: пять слагаемых безупречного качества 0
08:06
Чемпионы мира и Олимпиад: кто приедет в Барнаул на крутой турнир по гребле 0
08:00
Преображение отеля "Барнаул": каким он стал после реконструкции 0
07:50
Как правильно выбрать арбуз: 6 шагов знающего покупателя 0
07:34
Квартиру в окруженном бором жилкомплексе продают в Барнауле за 11,2 млн руб 0
07:30
ФГ БКС: "В мировоззрении частных инвесторов произошел качественный поворот" 0
07:22
"На последнем издохе": перевозчики просят срочно поднять тарифы в Барнауле 19
07:15
Настоящие герои: барнаульцы благодарят пожарных за спасение 0
07:03
Компания "Алтай-Кокс" отметила День металлурга 0
06:48
Дождались: кто и как ремонтирует бийские дворы в 2018 году 0
06:32
Госпожа канцлер: подборка интересных фактов из жизни Ангелы Меркель 13
06:23
Селфи с кошками, которые ну очень не хотят фотографироваться 0
06:14
Дожди и уже не +30: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 июля 0
06:01
Там, где солнце: как проводят лето алтайские политики 0
05:48
Посольство России в США ответило на задержание алтайской "шпионки" Бутиной 2
04:54
Выпускница АлтГУ задержана в США по подозрению в шпионаже 1
03:50
Порошенко ответили на страх "нападения" России на Мариуполь 1
02:40
Порошенко опасается "нападения" России на Мариуполь 0
01:34
Лавров: встреча Путина и Трампа прошла "лучше, чем супер" 1
00:12
Ученые назвали Туринскую плащаницу подделкой 1
23:50
Трамп заявил, что США будут конкурировать с проектом "Северный поток - 2" 0
23:32
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму 0
23:01
Трамп рассказал, как его изменила встреча с Путиным в Хельсинки 1
22:29
Путин назвал успешными переговоры с Трампом 0
22:20
Взрыв прогремел в кафе в Москве 0
22:15
"Ювентус" за день продал футболок Роналду на 55 миллионов евро 0
21:47
Медведев сообщил о подготовке ряда мер для поддержки малого бизнеса 3
21:35
Водитель психанул и разгрузил зерно прямо на трассе назло полицейским 13
21:12
Комитет Госдумы поддержал повышение НДС до 20% 6
20:34
Встреча Путина с Трампом продлилась на 40 минут дольше, чем ожидалось 0
20:29
Обливший Жириновского пивом болельщик получил 14 суток ареста 2
19:45
Саранские приставы не смогли взыскать с Депардье долги по налогам 0
19:17
Переговоры Путина и Трампа начались в Хельсинки 0
19:08
Коротко о главном: прощание с ЧМ-2018, пенсии и реновация "Изумрудного"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 июля
18:49
Яровая выступила с инициативой, ускоряющей поиск пропавших детей 1
18:34
Путин опоздал на саммит к Трампу на полчаса 4
18:18
Французы отметили победу на ЧМ-2018 кричалкой "Путин, хэй" 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.