Преображение отеля "Барнаул": каким он стал после реконструкции

Крупнейший отель столицы Алтайского края – "Барнаул" – стал еще лучше, красивее и удобнее. Благодаря недавно завершенному здесь ремонту отдых в отеле стал еще более приятным. Как и прежде, с основной задачей – обеспечить максимально комфортный отдых своим гостям – здесь справляются на отлично. Отель является буквально вторым домом для постояльцев, а потому так важно, чтобы они получали лучшее обслуживание, удобные условия для проживания, имели возможность для разнообразного и интересного досуга и, конечно, были погружены в атмосферу уюта и изысканной красоты.
Реконструкция входной зоны, вестибюля, лобби и ресепшн невероятно преобразила отель "Барнаул". Стеклянный купол в крыше с большой претенциозной люстрой стал изюминкой нового интерьера, добавив света и подчеркнув блеск и отсветы позолоты, которые являются гармоничной частью декора этой зоны отеля.
Обновленная зона лобби бара у входа рядом с ресепшн также по праву может считаться визитной карточкой отеля. Теперь это одно из самых изысканных и комфортных мест, где гости с удовольствием могут провести время, ожидая регистрации, или просто удобно отдохнуть, ознакомиться со свежей прессой, выпить чашечку ароматного кофе или провести деловые переговоры. Расположившись в одном из многочисленных удобных кресел, можно в спокойной обстановке полюбоваться шикарной обстановкой отеля, радушно распахнувшего перед вами свои двери.
Необходимо провести деловые переговоры или презентацию? Воспользуйтесь услугами комфортных и оборудованных современной мебелью и необходимой техникой конференц-залов или бизнес-центра.
Современно, оригинально, изысканно – пожалуй, именно так можно охарактеризовать результат завершившейся реконструкции в отеле.
Отель "Барнаул" рад предложить более 300 уютных современных номеров различной категории, расположенных на 12 этажах гостиницы, из окон которых открывается красивый вид на город. Все номера оборудованы телефоном, телевидением, холодильником, бесплатным Wi-Fi и прочим сервисным оснащением. Также к вашим услугам охраняемая автопарковка и камера хранения багажа.
Насладиться кухней и по праву лучшей в городе живой музыкой гости могут в ресторане "Барнаул" на 500 мест, в Большом и Малом банкетных залах на 120 и 30 мест соответственно.
Расположенный в самом центре города, в непосредственной близости от авто- и железнодорожного вокзалов, отель "Барнаул" имеет удобное транспортное сообщение с основными центрами деловой активности. Всегда к услугам гостей – внимательное обслуживание персонала, современные удобные номера и комфортные общественные зоны отдыха.
Тысячи гостей уже оценили гостеприимство отеля, ждут только Вас – семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Выбирайте лучшее, оставаясь преданными традициям и качеству.
Гостиница "Барнаул":
Пл. Победы, 3
Служба бронирования: 8 (3852) 201-600
Сайт: https:// barnaulhotel.ru
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