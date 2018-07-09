Министерство труда и социальной защиты России начинает разработку законопроекта о статусе самозанятых. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что процессы осуществления отдельных видов деятельности, например, деятельность физических лиц, оказывающих услуги в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства (частные услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, услуги по репетиторству, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства и др.), являются предметом регулирования трудового законодательства Российской Федерации.

Однако, как правило, вышеуказанная деятельность осуществляется без соответствующего оформления отношений.

При этом фактически отсутствует надлежащий контроль за соблюдением трудового законодательства в отношении указанной категории лиц.

Инициатива Минтруда закрепляет статус самозанятых граждан России.