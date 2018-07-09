Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на выступлении в Госдуме заявил, что повышение цены отсечения в бюджетном правиле на пять долларов, до 45 долларов за баррель, позволило бы отложить повышение НДС в РФ на шесть лет, сообщает РИА Новости.

В конце мая Алексей Кудрин заявлял об этом же во время своего выступления на Примаковских чтениях. Теперь он высказал свое мнение в нижней палате. В понедельник, 9 июля, в Госдуме проходят парламентские слушания на тему основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

"Я считал, что в ближайшие годы бюджетное правило, которое сейчас базируется на 40 долларах, можно сделать мягче, сделать 45 долларов за баррель. Тогда нам не пришлось бы сейчас повышать НДС", — сказал Кудрин.

"Я считаю, что впоследствии, когда-то позже, с учетом названных тенденций в экономике, нам бы пришлось все же повышать НДС, но то, что мы могли бы это повышение отложить на шесть лет — я в этом совершенно уверен", — отметил Кудрин.

По его словам, смягчение бюджетного правила на 5 долларов за баррель примерно соответствует объему повышения доходов при росте НДС на 2 процентных пункта.

Напомним, Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении ставки НДС с 1 января 2019 года до 20% с нынешних 18%.