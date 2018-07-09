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Житель Рубцовска приговорен к 2,5 годам лишения свободы за мошенничество, совершенное в своей же коммерческой организации.

Как сообщили в краевой прокуратуре, весной этого года мужчина, работая заготовителем в фирме, занимающейся производством мяса, обманул руководителя и главного бухгалтера и в итоге завладел денежными средствами в сумме 500 тысяч рублей.

Эти деньги ему предоставили для нужд организации. Злоумышленник же воспользовался средствами по своему усмотрению.

В итоге его признали виновным в мошенничестве.