Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Жаркая и солнечная погода ждет жителей Алтайского края во вторник, 10 июля, сообщает региональный Гидрометцентр.

В этот день в регионе не ожидается осадков. Дневные температуры составят +26...+31 градус.

Ветер будет северо-восточный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров.

В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице будет +27...+29 градусов. Ветер ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

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Напомним, в связи со зноем в крае действует штормовое предупреждение. Оно объявлено вплоть до следующей недели.