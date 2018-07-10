Сегодня свой 65 день рождения отмечает актриса, телеведущая и журналистка Татьяна Веденеева, отметить это событие на Amic.ru решили собрав интересные факты о ее жизни.

1) Родители Татьяны хотели, чтобы она стала медиком или учителем. Но девочка с детства мечтала о народной любви и выбор будущей профессии был очевиден.

2) Татьяна училась в ГИТИС. Уже на втором курсе попала в труппу театра имени Маяковского, но главный режиссер поставил ей одно условие — обзавестись пропиской в столице. Для этого, нужно было выйти замуж, хотя бы фиктивно. Поступаться своими принципами Татьяна не стала, за что ее уволили из театра.

3) В своей первой картине "Много шума из ничего" она снялась ещё на первом курсе.

4) Карьера на телевидении началась с конкурса дикторов, который она успешно прошла.Сначала она вела только ночные эфиры, которые вещались на Дальний Восток.

В середине 80-х Веденеева стала самой популярной телеведущей страны, ее приглашали вести многие передачи, одной из таких стала программа для детей "Спокойной ночи ,малыши".

5)Со вторым мужем Юрием Бегаловым, который в начале 1990-х годов был бизнесменом и владельцем нефтяной компании, Татьяна познакомилась, когда брала у него интервью. Тогда ее взяли на работу журналисткой в программу "Доброе утро".

6) Из-за желания попасть к очень важному заграничному врачу она потеряла работу. Веденеева отдыхала вместе с семьей в Англии, где ради встречи с нужным специалистом ей пришлось задержаться еще на неделю. На работе этого не поняли и поставили ультиматум: либо приезжай, либо увольняйся. Татьяна выбрала второй вариант.

7) После увольнения с телевидения Татьяна решила попробовать себя в новом деле и уговорила своего мужа открыть фирму по производству соусов из экологически чистых продуктов. Компания получила название "Трест Б". После развода супруги полелили активы пополам.

8) В свои 65 артистка служит примером для многих. Она является большой поклонницей пилатеса, тщательно следит за своим питанием и посещает косметолога.

Лада Холстинина