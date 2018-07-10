Портал Amic.ru расширяет границы общения своих читателей. На сайте добавлена новая система комментирования Renteres, которая позволяет обмениваться мнениями по поводу прочитанного материала как в публичном чате, так и в личном. При этом пользователи могут быть авторизованы в разных социальных сетях.

При этом вы можете увидеть фото и рейтинг собеседника. Это поможет вам принять решение — доверять его мнению или нет.

Как пользоваться новой системой комментирования:

1. Под любым материалом в ленте новостей нажмите кнопку "Обсудить в Renteres"

или красный кулачок в правом верхнем углу на странице сайта Amic.ru.

2. Авторизуйтесь через любую из предложенных вам соцсетей

3. Готово! Вы можете писать комментарии и общаться с другими пользователями!

Система также позволяет увидеть последние комментарии на портале ко всем новостям, делиться ими в соцсетях и отмечать понравившиеся сообщения.

Добавим, прежняя система комментирования на портале также остается.