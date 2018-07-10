Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме, заявил, что Средний размер пенсии россиян к 2024 году вырастет на 35% по сравнению с нынешним уровнем выплат, сообщает LIFE.

"Размер пенсии по старости неработающим пенсионерам уже в следующем году увеличится в среднем на сумму в тысячу рублей. К концу шестилетнего периода — в 2024 году — мы ожидаем размер средней пенсии порядка 20 тысяч рублей, с ростом к уровню 2018 года на 35%", — рассказал Силуанов.

Он напомнил, что поставленная в указе президента задача по пенсиям предусматривает рост размера выплат темпами выше инфляции.

"Подготовлены изменения пенсионного законодательства, которые должны улучшить положение неработающих пенсионеров, обеспечить достойную пенсию", — добавил Силуанов.

На эту же тему в Госдуме высказался и министр труда Максим Топилин, заявив, что индексация пенсий неработающим пенсионерам будет заложена на уровне ежегодного прироста в 12 тысяч рублей, передает ТАСС.

Топилин отметил, что сейчас Минтруд совместно с Минфином определяет размер окончательной индексации пенсии: "Мы исходим из того, что будет закладываться индексация пенсий неработающим пенсионерам в среднем, как мы говорили, на 1 тысячу рублей, это будет означать ежегодный прирост на 12 тысяч".

Он также отметил, что в 2019 году индексация пенсий составит как минимум 7%.

Вместе с тем Топилин пояснил, что расчеты по росту пенсионных выплат готовятся до 2024 года. "Безусловно, мы исходим из того, что будет продолжаться рост пенсий, рост не может остановиться", — подчеркнул Топилин.