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Население Алтайского края наращивает свои банковские вклады – по состоянию на 1 июня общий их размер в рублях и иностранной валюте превысил 172,8 миллиарда рублей, сообщает региональное министерство экономического развития.

"Темп роста к аналогичному периоду прошлого года – 109,0%", — констатируют в краевом МЭР, ссылаясь на данные Банка России.

При этом динамика вкладов в иностранной валюте показала снижение сразу на 18,8%.

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Также отмечается, что средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам жителей края на май 2018 года составили 4,5% на срок размещения до одного года и 6,7 % — на срок размещения свыше года.