Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Тот факт, что президент Владимир Путин не присутствовал на матчах российской сборной по футболу на чемпионате мира, за исключением матча-открытия, "не отменяет того, что он очень горячо болел за наших ребят и был в курсе всех событий", пишут "Ведомости".

Песков напомнил, что изначально график Путина предполагал посещение только матчей открытия и закрытия чемпионата. Ожидается, что президент будет присутствовать на финале, отметил представитель Кремля.

Он также подтвердил, что Путин не встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита последнего в Санкт-Петербург, где сборная Франции сыграет во вторник в полуфинале чемпионата мира против сборной Бельгии.

"Макрон только приедет на матч и сразу после этого покинет Санкт-Петербург. А в свою очередь график президента (России) не предусматривает посещение этого матча", — пояснил Песков.

Впрочем, как уточнил Песков, президенты России и Франции регулярно общаются: "Дефицита общения на высшем уровне у России и Франции нет".